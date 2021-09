[아시아경제 황준호 기자] 뷰노 뷰노 338220 | 코스닥 증권정보 현재가 21,150 전일대비 250 등락률 +1.20% 거래량 131,351 전일가 20,900 2021.09.29 15:06 장중(20분지연) 관련기사 9월 유망 중소형주…파마리서치·뷰노·비에이치·루트로닉 등 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-14일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-6일 close 는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,100 전일대비 2,200 등락률 -2.88% 거래량 22,269,839 전일가 76,300 2021.09.29 15:07 장중(20분지연) 관련기사 美 증시 충격 여파…오후에도 코스피·코스닥 하락 지속드디어 나왔다! “삼성전자-테슬라” 황금 수혜株!개인 순매수에도…코스피·코스닥지수 1.8%대 하락세 이어가 close 와 ' 뷰노 뷰노 338220 | 코스닥 증권정보 현재가 21,150 전일대비 250 등락률 +1.20% 거래량 131,351 전일가 20,900 2021.09.29 15:06 장중(20분지연) 관련기사 9월 유망 중소형주…파마리서치·뷰노·비에이치·루트로닉 등 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-14일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-6일 close 메드 체스트 엑스레이(VUNO Med-Chest X-ray)' 소프트웨어 개발 키트(SDK) 공급 계약을 체결했다고 29일 공시했다. 계약금액은 지난해 매출액의 23.86%에 해당하며 계약기간은 지난 28일부터 오는 2023년 12월 말까지다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr