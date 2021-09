마켓컬리 김슬아 대표 기조연설

[아시아경제 김진호 기자] 스타트업과 투자자를 이어주는 KDB산업은행의 시장형 투자유치플랫폼 'KDB넥스트라운드'가 500회째를 맞았다.

산은은 'KDB넥스트라운드' 500회 달성을 기념해 30일 이를 기념하는 스페셜 라운드를 개최한다고 29일 밝혔다.

이날 자리에는 김슬아 마켓컬리 대표가 참석해 벤처기업의 성장과 모험자본과의 유기적 관계의 중요성에 대한 기조연설을 할 예정이다. 이번 행사는 올해 4월 오픈한 넥스트라운드 온라인플랫폼 및 유튜브 채널을 통해 생중계된다.

한편 이동걸 산업은행 회장은 지난 2017년 취임 이후 우리나라의 미래 먹거리 산업 발굴을 위한 산은의 벤처생태계 조성역할을 강조해 왔다. 연임 이후에도 새로운 기업을 발굴하고 유니콘으로 키워나가는 일에 산은이 선도적 역할을 해야 한다는 방향을 제시하고 있다.

