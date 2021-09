자영업자 86% "코로나 방역 수칙 완화에도 골목상권 효과없다"

[아시아경제 우수연 기자]정부가 수도권 4단계 등 사회적 거리두기 연장 시행을 이어가는 가운데 영업시간 및 사적모임 인원제한 등 일부 조치를 완화했지만 대부분 자영업자들은 사업장 운영에 효과가 없다고 느끼는 것으로 나타났다.

29일 전국경제인연합회가 시장조사기관 모노리서치에 의뢰해 자영업자 532명을 대상으로 '코로나19 방역 수칙 인식 및 실적 전망 조사'를 실시한 결과, 최근 일부 완화된 방역 지침에도 불구하고 응답자의 85.9%가 사업장 운영에 도움이 안되거나 변화가 없다고 답했다. 또한 올해 4분기 중 매출액 및 순이익의 전년 동기 대비 약 17~18% 감소를 예상하는 등 자영업자들의 고통과 비관적인 인식이 계속되고 있는 것으로 나타났다.

최근 정부가 수도권 식당·카페의 영업 제한 시간을 9시에서 10시로 늘리고, 사적 모임 허용 기준도 접종 완료자를 포함해 완화하는 등 조치를 취하고는 있지만 자영업자들은 이같은 조정이 사업장 운영에 큰 도움이 되지 않는다고 응답했다. 전혀 또는 별로 도움이 되지 않는다고 답한 비율이 45.1%, 종전과 비교해 아무련 변화가 없다고 답한 응답자가 40.8%에 달했다.

자영업자들은 델타 변이 확산에 대한 우려가 높아짐에 따라 올해 4분기 경영실적도 부정적으로 전망했다. 국내 코로나19 3차 대유행 시기(2020년 11월~2021년 1월)와 겹쳐 피해가 컸던 작년 4분기와 비교하더라도 자영업자의 78.5%는 올해 4분기 매출액이 줄어들 것으로 내다봤으며 77.5%는 순이익의 감소를 예상했다. 전년 동기 대비 2021년 4분기 예상 실적은 평균적으로 매출액 16.9% 감소, 순이익 17.9% 감소, 고용인원 9.7% 감소 등으로 나타났다.

최근의 가장 큰 애로사항으로는 ▲소비심리 위축으로 인한 매출 부진(21.2%) ▲임대료 부담(18.6%) ▲영업 제한 조치 등에 따른 영향(12.1%) ▲세금 및 공과금 부담(10.2%) ▲인건비 부담(10.1%) 등을 지적했다.

골목상권 전반의 코로나19 위기 극복을 위해 가장 확대해야 할 정부 지원책으로는 ▲세금 감면 등 세제지원(24.2%)을 가장 많이 꼽았으며 이어서 ▲직접적인 자금지원(21.3%) ▲임대료 인하 지원(18.7%) ▲저리 융자 등 금융지원(17.3%) 등을 희망했다.

한편 코로나19 방역체계 기준에 현행 신규 확진자 수 뿐만 아니라 치명률이나 중증화율 등을 종합적으로 고려하는 방안이 검토되고 있는 것으로 알려진 가운데, 자영업자의 57.5%는 이와 같은 기준 변경에 찬성한다고 밝혔다. 또한 조기에 '위드 코로나(단계적 일상 회복 체제)'로 전환하는 것에 대한 찬성 의견도 62.8%로 나타났다. 조기 위드 코로나 전환에 찬성하는 자영업자(334명)의 과반(54.4%)은 적정한 도입 시기에 대해 10월 말(28.4%) 또는 즉시(26.0%)라고 응답했다.

유환익 전경련 기업정책실장은 "코로나19가 장기화되고 최근 두 달 넘게 거리두기 3~4단계 수준이 유지되고 있는 가운데 방역 시스템의 실효성은 한계를 보이고 자영업자들의 피해와 불안감은 최고조인 상황"이라며 "향후 정책 설계 시 민생현장과 충분히 소통하고 갈등이나 충격을 최소화하는 방향으로 대비해야 할 것"이라고 강조했다.

