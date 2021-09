코스맥스엔비티 ‘아가트리’, 美 FDA 신규 건강식품 원료 등재

[아시아경제 이승진 기자] 건강기능식품 전문 연구?개발?생산(ODM)기업 코스맥스엔비티)는 피부건강 개별인정형 원료 ‘아가트리’가 미국 식품의약국(FDA)의 신규 건강식품 원료(NDI)로 등재됐다고 29일 밝혔다.

NDI는 FDA이 요구하는 제조과정, 인체 유해 여부 등 모든 심사를 신규 건강기능식품이 통과했을 경우 미국 내 사용을 허가하는 제도다.

최근 시중에 유통되고 있는 피부 건강기능식품 원료는 대부분 해외에서 수입에 의존하고 있다. ‘아가트리’는 한국에서 자생하는 배초향 원물에서 추출한 원료로 '코리안 민트라'는 이름을 가지고 있을 만큼 친 한국적인 소재다.

전통적으로 피부 질환에 효과가 있다고 알려져 있으며 피부 보습은 물론 자외선에 의한 피부 손상으로부터 피부 건강을 유지하는 데 도움을 줄 수 있는 것으로 밝혀졌다.

아가트리는 중소벤처기업부 월드클래스 300 국가 과제의 지원을 받아 개발됐다. 이 연구 결과는 ▲세포 실험 ▲동물실험 ▲인체적용시험 ▲지표성분 시험법 밸리데이션 등 총 4편의 연구 논문으로 각종 학술지에 게재됐다.

윤원일 코스맥스엔비티 대표이사는 “글로벌 안전성까지 확보된 아가트리의 미국 NDI 등재를 시작으로 혁신적인 이너뷰티 소재 개발과 건강기능식품의 해외 판매 활성화에 더욱 박차를 가할 것”이라고 전했다.

