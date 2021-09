GS리테일, 백혈병소아암협회에 마스크·헌혈증 기부

[아시아경제 임춘한 기자] GS리테일은 임직원 나눔 상품 판매 수익금으로 마스크 1만3000여장, 헌혈 활동을 통해 기부 받은 헌혈증 1000여장을 백혈병소아암협회에 기부했다고 29일 밝혔다.

GS리테일은 전날 서울 마포구 연남동에 위치한 사단법인 한국백혈병소아암협회를 방문해 나눔 활동을 펼쳤다. 이번에 기부한 상품은 지난해 5월부터 올해 6월까지 GS리테일 임직원들이 모은 상품을 내부 온라인 기부 장터를 통해 판매한 수익금으로 마련했다.

GS리테일은 코로나19로 인한 대면 봉사가 어려운 환경에서 다양한 언택트 나눔 활동을 지속적으로 기획해 좀 더 사랑과 봉사의 의미를 알릴 수 있도록 노력할 계획이다.

GS리테일 관계자는 “임직원들이 자발적으로 참여한 사랑의 온라인 기부 장터를 통해 마련된 재원으로 백혈병소아암협회와 협의를 통해 환우에게 필요한 물품을 준비해 기쁘게 생각한다”며 “어려운 환경에 있는 이웃을 돕기 위한 사회적 활동을 지속적으로 펼치겠다”고 말했다.

