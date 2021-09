풀무원, ‘반전제면’ 공법 도입한 우동 3종 출시

[아시아경제 이승진 기자] 풀무원식품은 ‘최첨단 HMR 생면공장’에 갖춘 새로운 설비로 ‘반전제면’ 공법을 도입하고, 이 공법으로 만 우동 3종(가쓰오우동, 대왕어묵우동, 대왕튀김우동)을 출시했다고 29일 밝혔다.

풀무원은 전문점 수준의 쫄깃한 우동 면발을 구현하기 위해 신규 공법 ‘반전제면’을 사용했다. 이는 최근 준공한 ‘최첨단 HMR 생면공장’에서 새롭게 개발한 설비에 적용된 공법이다.

반전제면은 한쪽 방향으로만 반죽하던 기존 제면 기술과 달리 면 반죽을 90도 반전시켜 사방으로 치대어 반죽하는 방식으로 글루텐 조직을 더욱 촘촘하고 치밀하게 만들어 면발에 탱글함을 더해준다. 반전제면 공법으로 더욱 촘촘하고 치밀해진 우동면은 반죽한 면발을 삶은 후 3℃의 차가운 물로 1분 30초 급속 냉각해 마지막 한입까지 단단하고 쫄깃함이 유지되도록 완성도를 높였다.

반전제면이 적용된 주력 제품 ‘가쓰오 우동’은 마지막 한입까지 쫄깃함을 유지하는 우동면에 감칠맛이 더해진 국물의 조화가 특징이다. 프리미엄 제품인 ‘대왕어묵우동’과 ‘대왕튀김우동’은 큼직한 토핑과 기존 면 대비 10% 두툼한 면을 사용해 우동 전문점 전문점 수준의 맛을 구현한 것이 특징이다.

풀무원은 반전제면 공법을 사용한 우동 본연의 특징을 제대로 살린 정통 가쓰오 우동과 프리미엄 우동 라인을 중심으로 확대 예정이며, MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 대상으로 한 별미 우동 라인도 새롭게 추가해 본격 우동시장을 확대해 나갈 계획이다.

김유선 풀무원식품 냉장FRM PM은 “이번 우동 신제품은 ‘반전제면’ 공법으로 면발을 차별화하여 기존 우동과는 확 달라진 면발의 식감을 느낄 수 있는 제품”이라며 “풀무원은 집에서도 외식 전문점처럼 다양한 스타일의 우동을 즐길 수 있도록 우동 라인업을 강화하여 고객에게 내식 메뉴 선택의 다양성을 제공할 것이다”고 밝혔다.

한편, 풀무원은 올해 5월 충청북도 음성군 대소면에 ‘최첨단 HMR 생면공장’을 준공하고 최신식 설비와 제면기술을 도입했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr