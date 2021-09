[클릭 e종목]"한화손해보험, 올해 사상 최대 이익 예상"

[아시아경제 지연진 기자]하나투자증권은 한화손해보험 한화손해보험 000370 | 코스피 증권정보 현재가 4,490 전일대비 120 등락률 +2.75% 거래량 495,846 전일가 4,370 2021.09.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 한화손보, 추석 앞두고 헌혈 행사…"3년간 8만㎖ 혈액 기증"한화그룹, 추석 전 협력사 대금 850억 조기지급한화손보, 공유 전동킥보드 지쿠터와 상해보험 서비스 close 에 대해 올해 사상 최대 이익이 예상된다며 매수 투자의견과 목표주가 12원을 유지한다고 29일 밝혔다.

이홍재 하나투자증권 연구원은 "상반기에 이미 지난해 연간 실적을 16.5% 상회했고, 3분기도 양호한 자동차 L/R이 이어지며 호실적이 예상되는 만큼 올해 연간 이익은 사상 최대를 기록할 전망"이라며 "‘위드 코로나’에도 장기 위험 L/R은 개선될 것으로 판단된다"고 전했다.

연간 순이익은 전년대비 92.3% 증가한 1700억원으로 추정했다. 3분기의 경우 순이익은 전년대비 162.9% 증가한 551억원을 기록하며 시장 전망치를 웃돌 것으로 예상됐다.

이 연구원은 "CSM('계약 서비스 마진) 소급 기간이 대형 손해보험사대비 다소 짧을 것으로 예상되고, 최근 보장성 신계약 성장률도 다소 둔화된 탓에 IFRS17 도입에 대한 기대감이 상대적으로 낮은 점은 사실"이라면서도 "상반기 기준 LAT(책임준비금 적적성 평가) 잉여 비율이 59.3%에 달하고, 손실 계약 선반영으로 IFRS17 이후 손익 부담이 완화되는 가운데 장기적으로 손익에 중요하게 작용될 비실손 L/R이 80% 이내로 안정적으로 유지되고 있는 점에서 현재의 주가는 지나친 저평가"라고 말했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr