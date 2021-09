이마트, 개천절 연휴 맞아 '먹거리·생필품 할인행사'

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트는 오는 30일부터 다음달 6일까지 개천절 연휴를 맞아 다양한 먹거리와 생필품 할인 행사를 진행한다고 29일 밝혔다.

행사 기간 ‘샤인머스캣 대축제’를 열고 샤인머스캣을 행사카드로 구매 시 최대 5000원 할인한다. 이마트는 후레쉬센터 사전 비축을 통해 전년보다 50% 늘린 240톤의 행사 물량을 준비했다.

한우 국거리와 불고기, 무항생제 백숙 전 품목을 신세계포인트 적립 시 20% 할인한다. 모둠회와 생연어, 초밥 등 즉석조리 식품도 할인가로 준비했다. 또한 쌀쌀한 날씨에 많이 찾는 립밤, 핸드크림, 보디로션 등 보습용품은 최대 40% 할인가로 판매한다.

이마트는 다음달 2일부터 4일까지 'e날 특가' 행사를 열고, 1+1 증정 및 최대 50% 할인 행사도 진행한다. 계란(30개들이 알찬란)을 신세계포인트 적립 시 30% 할인해주며, 햅쌀 철원 오대쌀도 20% 할인된 가격에 선보인다.

이마트 관계자는 “연휴기간 동안 집에서 휴식을 취하는 고객을 위해 다양한 먹거리와 생필품 행사를 준비했다"며 "앞으로도 고객들이 더 큰 혜택을 얻을 수 있도록 알찬 상품과 다양한 프로모션을 지속 선보일 것"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr