경남 의령군, 추석 이후 코로나19 확진자 '0'

높은 백신 접종과 공무원의 '각개전투'효과

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 의령군에서 추석 이후 폭발하는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 수가 0명을 기록한 것으로 28일 확인됐다.

경남에서 의령과 산청만 추석 연휴를 거치면서도 확진자 수가 한 명도 나오지 않았다.

반면 도내에서는 추석 연휴 기간 전후로 수도권 등 다른 지역 가족 확진자와 접촉으로 감염된 사례가 이어지고 있다.

추석 연휴를 거치면서 감염 사례가 두 배 이상 뛰며 도시지역은 물론 군지역에도 확진자 수가 급증하고 있다.

의령은 추석을 대비해 확진자 방지에 선제적으로 대응해 성과를 내고 있다고 분석한다.

우선 백신 접종률을 최대한 끌어올렸다. 추석 전 15일 기준 코로나19 백신 1차 접종률이 80%를 돌파했다.

이는 경남 평균보다 14% 이상 높은 접종률이다.

군은 연휴 기간 재난안전대책본부와 보건소의 '투트랙'을 가동해 비상 대응체계를 견실히 했다.

또 600여명의 공무원이 '각개전투' 방식으로 확진자를 막기 위해 분주히 움직였다.

추석 연휴 기간에도 다중이용시설과 종교시설 점검은 이어졌고 우려였던 외국인 근로자 시설 방역 및 접종 독려를 계속했다.

작은 자치단체의 이점을 활용해 마을 이장, 사회단체장 등을 개별 접촉해 추석 명절 고향 및 친지 방문을 위한 이동 자제를 당부하는 홍보에 최선을 다했다.

군 관계자는 "추석 연휴 기간 이후 수도권 및 다른 지역 방문자에 대한 검사를 누락 없이 실시하고 있다"며 "코로나 청정지역으로 의령이 선방하면 경남 전체 확진자도 함께 줄어드는 효과가 있을 것"이라고 말했다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr