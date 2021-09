추미애 "특검이 SK 최태원 덮어줬다면, 尹 몰랐을까"

"대장동 사업 시드머니 댄 SK 일가 주목해야해"

[아시아경제 나예은 기자] 더불어민주당 대선 후보인 추미애 전 법무부 장관이 '대장동 개발 특혜' 의혹과 관련해 "만약 박영수 특검이 최태원 회장 관련 혐의를 덮어줬다는 문제제기가 사실이라면 당시 수사팀장이었던 윤석열 전 검찰총장은 몰랐을까"라고 지적했다.

추 전 장관은 28일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "윤 전 총장은 오늘(28일) 자신은 몰랐던 일처럼 '대통령이 되면 화천대유 실소유자를 구속할 것'이라고 엄포를 놓고 있지만, 과연 몰랐을까"라고 말했다.

이어 "곽상도 의원의 아들이 퇴직금 명목으로 50억원이라는 납득하기 어려운 돈을 받은 사실이 드러나 국민의 분노를 자아내고 있다"며 "박 전 특검의 딸도 근무를 하다 비슷한 시기 퇴사를 했고, 화천대유가 보유한 대장동 아파트를 분양받은 것으로 확인되기도 했다"고 전했다.

그러면서 "박근혜 정권의 민정수석과 박근혜 국정농단 사건의 특별검사가 모두 화천대유로부터 부당한 특혜를 받은 것은 아닌지, 딸과 아들의 명의로 사실상 뇌물성 금품을 받은 것은 아닌지 세간의 의혹이 점차 커지고 있다"고 덧붙였다.

추 전 장관은 "주목할 것은 대장동 개발사업의 시드머니를 댄 SK 오너 일가와의 관계"라며 "현재로서는 단정할 수 없지만, 거액의 돈이 오간 사실을 단지 아들이 몸이 상할 정도로 일을 열심히 한 대가로 이해할 국민은 한 명도 없어 보인다. 박 전 특검 딸의 아파트 분양 과정도 석연찮은 구석이 많아 보인다"고 했다.

아울러 "그렇다면 화천대유와 곽 전 의원, 박 전 특검을 한 데 묶을 수 있는 유일한 고리는 최 회장의 사면과 수사와 관계되는 일"이라며 "현재 의혹의 핵심 인물은 사면 관련 민정수석 곽상도와, 국정농단 수사 관련 박영수 특검으로 간추려진다"고 말했다.

또 "박 전 특검이 화천대유 핵심들과 함께할 특별한 학연·지연이 발견되지 않은 상황에서 그 관계 시작에 상당한 의혹이 제기될 수 있는 상황"이라며 "법조팀장 언론인 출신 대표가 그 역할을 다 했다고 상상할 수도 있겠지만, 대답은 '글쎄요'다"라고 덧붙였다.

한편 투자컨설팅회사 '킨앤파트너스'는 지난 2015~2017년 대장동 개발사업 시행사인 '화천대유'에 초기 사업 자금으로 연 10% 이자를 붙여 457억원을 대여해줬다. 킨앤파트너스의 투자금은 최 회장 여동생인 최기원 SK행복나눔재단 이사장 측에서 나온 것으로 알려졌다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr