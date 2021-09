[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경남 창원시 공무원이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신을 접종한 후 이상 증상을 보여 병원 치료를 받다 사망했다.

시는 시청 소속 50대 남자 공무원 A 씨가 28일 오후 병원에서 숨졌다고 밝혔다.

A 씨는 지난 7월 30일 모더나 백신으로 1차 접종을 했다. 이후 열, 기침 등 이상 증상을 보였고 9월 2일 입원해 치료를 받던 계속 받던 중 패혈증으로 숨졌다.

지역 보건소에는 지난 10일 백신 이상 반응을 신고했다. 2차 접종을 하지 않은 그는 1차 접종 전 기저질환이 없었던 것으로 알려졌다. 방역 당국은 이 직원 사망이 백신 접종과 관련이 있는지 조사할 예정이다.

앞서 지난 26일에는 창원시 40대 남자 공무원 1명이 백신 2차 접종 후 10일이 지나 숨졌다.

