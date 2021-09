[아시아경제 이선애 기자] 한국거래소는 젬이 코넥스시장 신규 상장 신청서를 냈다고 28일 밝혔다.

거래소는 약 2주간 심사를 거쳐 상장 승인 여부를 결정한다.

젬은 발광다이오드(LED) 조명, 태양광 발전장치 등 전구 및 조명장치 제조업체다. 지난해 매출액은 224억원, 순이익은 6000만원을 기록했다.

