금감원, 29일 대내외 리스크 상황점검 회의 가동

[아시아경제 김진호 기자] 금융감독원은 28일 정은보 금감원장 주재로 임원회의를 열어 대내외 리스크 상황점검 태스크포스(TF)를 가동하기로 했다고 밝혔다.

금감원에 따르면 올 하반기 들어 미국의 테이퍼링 및 기준금리 인상 논의가 본격화되고 헝다그룹을 비롯한 중국 부동산 부문에 대한 부실 우려도 고조되고 있다.

국내에서도 기준금리 추가 인상 가능성이 상존하는 등 대내외 리스크 요인이 동시 다발적으로 부상하고 있는 상황이다.

금감원은 이러한 요인들로 외환, 주식시장은 물론, 부동산과 가상자산 시장에서까지 전반적인 변동성을 확대할 가능성이 있다고 지적했다. 또 상호연계성 및 상승작용으로 인해 파급력이 증폭(‘퍼펙트 스톰’)될 수 있으므로 리스크 파급 경로를 면밀히 살펴 대비할 필요가 있다고 강조했다.

이에 따라 금융감독원은 이번 주 수요일부터 매주 '대내외 리스크 상황점검 T/F' 회의를 개최해 금융시장 상황 및 금융권 외화유동성 상황 등을 심도 있게 점검하기로 했다.

금감원 관계자는 "필요시 금융위·기재부 등 유관기관과 협조해 적시성 있는 감독 대응을 모색할 예정"이라고 설명했다.

