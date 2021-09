롯데케미칼-범한퓨얼셀, 탄소중립과 친환경 사업 파트너십 구축

[아시아경제 김혜원 기자] 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 261,000 전일대비 3,500 등락률 +1.36% 거래량 129,537 전일가 257,500 2021.09.28 11:04 장중(20분지연) 관련기사 롯데케미칼, ESG 전용펀드 500억 조성…국내 화학사 최초롯데케미칼, 500억 규모 ESG펀드 조성경기 둔화 우려 부각…코스닥 1% 넘게 하락 close 과 범한퓨얼셀은 27일 경남 창원 범한퓨얼셀 본사에서 '탄소중립과 친환경 사업 파트너십 구축을 위한 업무 협약'을 체결했다고 28일 밝혔다. 협약식에는 롯데케미칼 ESG경영본부장 김연섭 전무와 정영식 범한퓨얼셀 대표 등이 참석했다.

이번 협약으로 양사는 수소 밸류체인 확장을 위해 각사의 노하우와 인프라를 활용, 탄소중립 및 친환경 사업 파트너십을 구축하고 수소경제를 활성화에 기여한다는 목표다.

롯데케미칼과 범한퓨얼셀은 친환경 기술 공동개발 및 투자를 통해 ▲수소 연료전지 발전사업 ▲수소 연료전지 연관사업 ▲기타 각사의 인프라를 활용한 추가 사업 검토 등 다양한 분야에 걸쳐 협력할 계획이다.

김 전무는 "양사가 상호 협력을 통해 지속적으로 성장하는 수소산업 생태계에서 친환경 수소경제 활성화에 기여할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다. 정 대표는 "협약의 이행을 통해 양사의 친환경 수소산업이 크게 도약할 것"이라고 전했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr