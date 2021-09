한국거래소, 대학생 대상 증권·파생상품 경시대회 개최

최우수상 수상팀엔 장학금 1000만원 수여

[아시아경제 공병선 기자] 한국거래소가 대학생을 대상으로 한 증권·파생상품 경시대회를 개최한다.

28일 한국거래소는 금융위원회가 후원하는 ‘제17회 전국 대학생 증권·파생상품 경시대회’를 이날부터 개최한다고 밝혔다.

2005년부터 매년 열린 이 대회는 대학생들에게 자본시장에 대한 관심을 높일 수 있는 기회를 제공하고 자본시장 발전에 필요한 아이디어와 우수한 인재를 발굴하기 위해 열렸다. 대회 입상자는 향후 5년간 한국거래소 입사 지원 시 서류전형 우대 대상자로 선정된다.

대회에 참가하려면 국내 증권·파생상품 시장 발전에 관한 주제로 연구제안서를 작성해야 한다. 예선 심사를 거쳐 본선진출팀 10팀이 선발되면 팀당 100만원씩 연구비를 지원받게 된다. 본선 심사는 연구결과물을 제출받은 후 진행된다.

최종적으로 최우수상 1팀, 우수상 2팀, 장려상 3팀 등 총 6팀이 상과 장학금을 수여받을 계획이다. 최우수상 수상팀은 장학금 1000만원, 우수상은 600만원, 장려상은 400만원, 상을 수여받지 못한 입선 4팀도 각각 200만원을 받게 된다.

참가자격은 휴학생을 포함한 국내 4년제 대학 학부생으로 제한되며 팀은 학부생 4명으로 구성해야 한다.

거래소 관계자는 “대학생들의 많은 관심과 성원을 바라며 재능 있는 학생들의 참여를 기대한다”고 밝혔다.

