한샘, 2021년 하반기 인테리어 가구 신제품 출시

집 공간서 다양한 활동 '레이어드 홈' 위한 인테리어 가구 신제품 10여종

[아시아경제 김종화 기자] 종합 홈 인테리어 전문기업 ㈜한샘은 2021년 하반기 가을·겨울 시즌을 맞아 인테리어 가구 신제품 10여종을 선보인다고 28일 밝혔다.

한샘은 최근 집에서 하는 활동이 다양해지는 '레이어드 홈(Layered Home)' 트렌드에 맞춰 사용자의 라이프스타일에 따라 집안의 각 공간에서 가구 배치를 여러 구성으로 바꿀 수 있는 모듈형 기능, 트렌디한 디자인, 휴식과 안식을 위한 최신 소재 등이 적용된 신제품들을 출시한다.

침실 신제품 '유로 부티크(Euro Boutique)'는 최근 인기 있는 볼륨감 있는 세로형태의 쿠션 디자인이 적용된 호텔형 침대다. 침대 양쪽에 연결하는 조명패널과 함께 완성도 있는 호텔형 인테리어가 가능하다. 유로 부티크 침대는 색상에 따라 2가지 소재로 구성된다. 크림 화이트 색상은 합성가죽을 사용해 관리가 편리하며, 그레이 색상은 발수, 방오 기능을 더한 세미 스웨이드 질감의 패브릭 소재를 사용했다.

거실 신제품 소파 '바흐 플루드(Bach Plude)'와 '유로 포네(Euro Pone)'는 최근 거실에서 휴식과 취미활동, 재택근무 등의 활동이 많아지는 점을 감안, 편안함과 아늑한 분위기를 연출 할 수 있는 색상, 디자인을 겸비했다. 세트로 출시된 소파테이블, 스툴로 거실공간에서 다양한 소파 배치를 가능하게 하는 모듈형 기능도 탑재됐다.

특히, 유로 포네 소파는 최근 인기인 패브릭 소파 중에서도 주목 받고 있는 덕다운 충진재를 사용해 푹신한 착석감과 넓은 좌방석으로 거실에서도 침대처럼 포근하게 휴식 하고자 하는 고객의 니즈를 반영했다.

이 외에도 사선모양의 다릿발이 특징인 온라인 전용 식탁 신제품 '도노 어반 세라믹(Dono Urban Ceramic)' 식탁과 한샘 대표 자녀방 브랜드 샘키즈의 신제품 '샘키즈 마이룸(SAMKIDS MYROOM)' 컬렉션 7종도 눈길을 끈다.

한샘의 하반기 신제품들은 오프라인 한샘디자인파크, 대리점, 온라인 한샘몰 등에 순차적으로 전시, 런칭될 예정이다.

김윤희 한샘 디자인실 상무는 "2021년 하반기 한샘의 신제품 가구들은 집안의 각 공간에서 다양한 활동을 하는 사용자에 맞춰 다양한 기능과 디자인을 반영한 제품들"이라면서 "하반기 신혼, 이사 시즌에 한샘 신제품 가구로 새로운 홈 스타일링을 꾸며 보길 바란다"고 말했다.

한샘은 외부 디자이너와 협업한 리하우스 스타일 패키지 신제품도 다음달에 진행할 '2021년 가을 라이프스타일 트렌드 발표회'를 통해 선보일 예정이다.

