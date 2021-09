[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 28일 오전 북한의 미사일 발사 상황을 보고받고 대응 방안 마련을 지시했다.

청와대에 따르면 문 대통령은 이날 오전 서훈 국가안보실장으로부터 북한의 미사일 발사 상황 관련 상황과 국가안전보장회의(NSC) 상임위원회 개최 결과를 보고받고, "최근 북한의 담화와 미사일 발사 상황을 종합적이며 면밀히 분석하여 대응 방안을 마련하라"고 지시했다.

정부는 오늘 오전 8시부터 9시 15분까지 NSC 상임위원회 긴급회의를 열고 북한의 미사일 관련 대응 방안을 협의했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr