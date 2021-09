"국민 아닌 도둑의 힘"이라는 이재명에..홍준표 "도둑 두목이 적반하장"

[아시아경제 박현주 기자] 정치권을 흔들고 있는 이른바 '대장동 개발사업 특혜 의혹'과 관련해 이재명 경기지사는 "국민의힘이 아니라 '도둑의힘'"이라고 야권을 직격했다. 이에 홍준표 의원은 "도둑의 두목이 거꾸로 우리 보고 떼도둑 운운하는 것을 바로 적반하장(賊反荷杖)이라고 한다"고 맞받아쳤다.

이 지사는 27일 자신의 페이스북에 '나는 '도둑의힘'이 지난 여름에 한 일을 알고 있다'는 제목의 글을 올려 "이재명의 공공개발을 당신네 국민의힘이 죽어라 막지 않았으면, 공공개발로 개발이익 100% 환수했을 것이고 이런 사단도 없었을 것"이라며 "국민의힘과 결탁하고 고가로 토지 매입해 둔 투기세력은 패가망신했겠지만"이라고 밝혔다.

이어 그는 야권과 언론을 향해 "김기현 국민의힘 원내대표님과 정치인 여러분, 공공개발 죽어라 막고 민간업자에게 기회 만들어주고 투기이익 나눠가진 건 바로 어제의 님들"이라며 "명백한 증거가 차고 넘치는데 조선일보 같은 조작언론과 당신들의 일방적 허위주장에 속아 넘어갈 만큼 국민들이 어리석지 않다"고 비판했다.

그러면서 "공공개발 막고, 투기개발 도운 게 누군지 기억나느냐"며 "집권세력과 이 사회 온갖 기득권에 포위된 일개 기초단체장이 악착같이 개발이익 5500억원이나마 회수한 게 대단하지 않느냐"고 말했다.

덧붙여 "부패 주역인 당신들의 부패와 투기유착을 목숨 걸고 절반이나마 막은 저를 부패로 모는 것이 얼마나 무모하고 어리석은 짓인지 이제 감이 좀 잡히느냐"며 "이제 국민의힘이 아니라 '도둑의힘', '국민의 짐'이라 놀려도 할 말 없겠지요?"라고 비꼬았다.

이에 같은날 홍 의원도 자신의 페이스북에 글을 올려 이 지사를 겨냥했다. 그는 "대장동 개발비리 사건을 본체는 그대로 두고 곁가지 수사에만 집중한다면 그것은 정치수사의 전형이 될 것"이라며 "그 사건의 본체는 이재명 성남시장이다. 비리 구조를 설계한 사람도 이재명 성남시장"이라고 주장했다.

홍 의원은 대장동 개발사업 특혜 의혹에 대한 철저한 수사와 엄벌을 요구했다. 그는 "비록 곽상도 의원이 관련됐다고 하더라도 나는 그를 두둔할 생각이 추호도 없다. 엄벌에 처해야 한다"며 "그러나 주범은 그대로 활개 치게 놔두고 곁가지 수사에만 열을 올린다면 이 또한 정치검찰이라는 비난을 면키 어려울 것이다. 비리에 관련된 자들은 여·야를 불문하고 모두 국민의 이름으로 엄단해야 한다"고 촉구했다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr