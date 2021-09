BGF리테일, KISA와 안심 스마트 점포 기술 국산화 추진

[아시아경제 임춘한 기자] BGF리테일은 한국인터넷진흥원(KISA)과 손잡고 안심 스마트 점포의 보안 기술 개발과 실증을 위한 공동 사업을 진행한다고 28일 밝혔다.

BGF리테일과 한국인터넷진흥원은 이날 ‘국내 무인 리테일 보안 산업 활성화 지원’을 위한 업무협약을 체결했다. 양측은 이번 업무협약을 바탕으로 ▲무인 리테일 물리?정보보안 관련 기술 개발 및 서비스 고도화 ▲무인 리테일 보안 기술 관련 국내 유망 중소기업 발굴 및 기술 개발 지원 ▲국내 무인 리테일 제품 및 플랫폼 해외판로 개척을 함께 추진하기로 했다.

BGF리테일은 국내 중소기업이 보유한 무인점포 보안 관련 기술들을 실제 현장에서 적용하고 그 실효성을 검증해 볼 수 있는 실증 점포와 제반 환경을 제공한다. 또한 중소기업이 보유한 무인점포 보안 기술을 고도화 할 수 있도록 연구 데이터와 운영 노하우 등을 지원하고 이를 통해 얻은 성과를 바탕으로 관련 산업을 활성화하기 위한 상생 협력 방안을 한국인터넷진흥원과 함께 모색할 예정이다.

해당 실증 점포는 완전 무인 편의점으로 다음달 전남 나주에 있는 한국인터넷진흥원에 입점하고 점포 출입, 결제, 이동 등에 필요한 물리적, 정보적 보안 시스템을 순수 국내 기술로 구현한다. 점포 내 도난, 파손, 난동과 같은 이상 행위나 응급환자 발생, 화재 및 정전, 지진, 홍수 등 재난재해 상황 시 딥러닝, 머신러닝 기술을 통해 위험을 신속하게 감지하고 경찰청, 119, 국가재난관리정보시스템과 연계한 보안 시스템의 도입도 계획하고 있다.

BGF리테일은 올해 말까지 CU를 활용해 순수 국내 기술 기반의 완전 무인점포 실증 환경 구축을 완료하고 한국인터넷진흥원은 내년부터 완전 무인점포의 보안 모델 및 가이드라인을 개발할 예정이다.

이건준 BGF리테일 대표는 “디지털 트랜스포메이션 시대에 맞춰 국내에서 가장 많은 오프라인 네트워크를 가진 CU의 역량과 인프라를 K-리테일 테크의 발전에 활용하고자 한다”며 “고객 편의 향상과 점포 운영의 효율화, 국가 산업의 새로운 성장 동력이 될 무인 리테일 산업의 미래 성장을 위해 더 많은 힘을 보탤 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr