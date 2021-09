부산여행 + 아반떼·코나N 시승…현대차 'N스테이 부산' 운영

신라스테이 해운대점·서부산점 2곳서 실시

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차는 신라스테이와 함께 N스테이 패키지 숙박 예약 고객을 대상으로 'N스테이 부산' 시승 이벤트를 운영한다고 28일 밝혔다.

이번 이벤트는 신라스테이와의 제휴를 통해 투숙객들이 현대차 N 브랜드 차량을 직접 체험해 볼 수 있도록 하기 위해 마련됐다. 패키지 이용 가능 지점은 신라스테이 해운대·서부산점 2곳이며, 오는 10월1일부터 11월30일까지 두 달 간 운영된다.

현대차와 신라스테이의 N 스테이 패키지는 프리미어 디럭스 객실 1박, 2인 조식, 아반떼 N 또는 코나 N 시승, 현대차 N 마플 굿즈 스포츠웨어 세트 1개, 1만원 주유권 1매, 신라스테이 베어 1개 등으로 구성됐다.

또 패키지 이용객이 아닌 일반 투숙객들도 이벤트 기간 중엔 1회에 한해 N브랜드 차량 일일 시승체험이 가능하다. 현대차와 신라스테이는 패키지 이용객의 편의를 위해 전용 주차장을 마련하고 서비스운영 기간 방역을 포함한 철저한 차량관리로 고객 만족도를 높인단 계획이다.

현대차 관계자는 "N브랜드와 같이 다이내믹한 이미지를 가진 도시 부산에서 아반떼 N과 코나N 시승이벤트를 통해 고객에게 역동적인 주행경험을 선사할 것"이라고 전했다.

이와 함께 현대차는 부산지역 대형전시장인 현대차 금정지점과 구포지점에서 오는 10월27일까지 N 브랜드 차량 특별전시를 진행, 다양한 볼거리를 제공한다. 이외 현대차는 오는 10월1일부터 한 달 동안 파주 신세계 프리미엄 아울렛에서도 N 브랜드 체험관을 운영한다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr