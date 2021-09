[1보] SK이노, 포드와 美 배터리 합작사에 5조원 투자

[아시아경제 황윤주 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 251,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 249,000 2021.09.28 08:06 장시작전(20분지연) 관련기사 SK이노베이션, 미국 배터리 사업 확장…5조원 규모 투자 예정[속보] SK이노, 포드와 美 배터리 합작사에 5조1175억원 투자변동장에 2차전지 빼고 BBIG 모두 내렸다 close 이 포드와 배터리 합작사 설립을 위해 약 5조원을 투자한다.

SK이노베이션은 이사회를 열고 포드와 합작 법인인 블루오벌SK(BlueOvalSK)를 통한 미국 내 배터리 생산 공장 건설 투자를 위해 5조1175억원(44억5000천만달러)을 투자하는 방안을 결의했다고 28일 밝혔다.

SK이노베이션 이사회는 블루오벌SK가 생산해야 할 배터리가 당초 예상 대비 2배 이상 증가한 점을 반영해 이 같은 대규모 투자를 결정했다. 이번 투자 결의로 SK이노베이션은 미국 배터리 사업 투자에 속도를 낼 수 있게 되었다.

다만, 실제 투자 집행은 사업 진척에 따라 순차적으로 진행될 예정이라고 SK이노베이션은 설명했다.

SK이노베이션과 미국 포드는 지난 5월, 전기차용 배터리 생산을 위한 합작법인인 '블루오벌SK'를 설립하기로 양해각서(MOU)를 체결한 바 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr