[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 최근 온라인에서 할부 약정이 없고 자유로운 요금제 선택이 가능한 공기계나 자급제 휴대전화를 구매하는 비율이 크게 증가하고 있다고 28일 밝혔다.

롯데온에 따르면 지난달 휴대전화 매출은 전년 대비 10배 이상 증가했다. 특히 공기계와 자급제 휴대전화 비중이 80% 이상을 차지했다. 연령대별로는 20·30대가 절반 이상이었다.

롯데온은 다음달 1일부터 7일까지 이번에 새롭게 출시하는 아이폰13 등을 포함해 휴대전화 액세서리를 모아 ‘애플 기획전’을 진행한다. 행사 기간에는 아이폰13 시리즈 및 휴대전화 케이스, 무선 충전기 등을 할인 판매한다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr