제임스 김 주한미국상공회의소 회장(왼쪽 두 번째부터), 최중경 한미협회 회장, 우태희 대한상의 상근부회장, 정대진 산업통상자원부 통상차관보 등이 27일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 한미 산업협력 컨퍼런스에 참석해 박수치고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

