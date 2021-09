음주운전, 폭행 등 래퍼 장용준의 잇따른 물의에 아버지인 장제원 국민의힘 의원의 국회의원직을 박탈해야 한다는 청와대 국민청원이 12만명의 동의를 얻고 있는 27일 서울 여의도 국민의힘 당사 인근에서 한국대학생진보연합 소속 관계자들이 장 의원의 사퇴를 촉구하는 피켓시위를 하고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.