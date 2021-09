[아시아경제 조유진 기자] 베트남 정부가 한국과 일본, 중국 등 동남아 국가들과 코로나19 백신 접종을 완료하면 입국 시 격리기간을 대폭 줄여주는 '백신 여권' 제도 시행을 추진한다.

27일 주요 외신에 따르면 베트남 정부는 전날 이 같은 방안을 검토 중이라고 발표하고, 외교부에 보건당국 및 다른 국가들과 공조하라고 지시했다.

베트남 정부는 고강도 방역 조치로 인해 위축된 경기를 되살리고 사회·경제 활동을 정상화하기 위해 백신 여권 도입 등 다양한 방안을 마련 중이다.

앞서 지난 4일 꽝닌성 번돈 국제공항은 격리 기간을 7일로 줄인 첫 백신 여권 입국을 시범적으로 허가했다.

당시 입국일 기준으로 12개월∼14일 전에 백신 접종을 모두 마친 베트남인 297명이 일본에서 귀국했다.

이후 번돈 공항은 내국인들의 미국과 프랑스발 백신 여권 입국을 추가로 허용했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr