순천대 영상디자인학과 재학생 팀, 용봉 패션의 거리 영상 공모전 '대상' 수상

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천대학교(총장 고영진)는 ‘용봉 패션의 거리 영상 공모전’에서 영상디자인학과 2학년 이지현, 정은송, 남가은, 김소운 학생으로 이루어진 ‘남도 맛집’팀이 대상을 수상했다고 27일 밝혔다.

이번 공모전은 용봉 패션의 거리 문화관광형시장 육성사업단 주관으로 영상 홍보를 통해 줄어든 기존의 중장년 고객층과 젊은 고객층을 추가 유입하여 거리 활성화를 증진시키고, 거리에서 열리는 각종 축제 및 행사를 대중에게 알리기 위해 개최됐다.

순천대학교‘영상디자인학과 이지현 외 3명’으로 구성된 남도 맛집 팀은 ‘꿈의 거리’라는 주제를 가지고 꿈속에서 용봉 패션의 거리를 방문해본다는 내용을 담은 영상을 제작해 영예의 대상을 수상하고 상장과 상금 50만원을 수여받았다.

대표 이지현 학생은 “평소 학과에서 졸업 후 포트폴리오로 활용할 수 있도록 다양한 프로젝트 및 영상 제작 실습을 기반으로 한 교육과정을 운영하고 공모전 참여를 적극적으로 지원하고 있어 팀을 꾸려 공모전에 도전하게 됐다”며 “팀원들과 영상 제작에 필요한 여러 가지 기술적인 고민을 하며 협동심을 기르는 등 학교 수업에서 벗어난 경험을 통해 한층 성장했을 뿐 아니라, 좋은 결과까지 따라 매우 기쁘다”라고 수상 소감을 전했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr