한국투자증권, 임직원과 걷는만큼 기부 '착한 걸음'

[아시아경제 황준호 기자] 한국금융지주 한국금융지주 071050 | 코스피 증권정보 현재가 87,400 전일대비 200 등락률 +0.23% 거래량 60,706 전일가 87,200 2021.09.27 10:58 장중(20분지연) 관련기사 김남구 회장 "금융은 최적의 분배로 사회 행복을 추구하는 것"김남구 회장 "금융으로 사회에 이바지하는 것이 꿈" 한국투자증권 '일상 속 투자' 서비스 개발 close 자회사 한국투자증권은 임직원과 함께하는 착한 걸음 캠페인을 27일 진행한다.

이 캠페인은 일상 생활에서 누적된 임직원의 걸음만큼 기부금을 적립하는 사회공헌 활동이다. 모바일 걸음 기부 플랫폼 '빅워크'를 통해 캠페인에 참여한 임직원의 걸음을 집계해 1걸음 당 1원을 기부한다. 적립한 기부금은 장애아동의 휠체어 지원금과 재활 치료비로 후원한다.

캠페인은 다음달 31일까지 5주 간 진행된다. 임직원의 적극적인 참여를 위해 걸음 수가 많은 참가자에게 상품을 지급하는 '한투 워King' 이벤트와 직원 추첨 이벤트 등 임직원이 즐길 수 있는 행사도 함께 진행한다.

정일문 한국투자증권 사장은 "올해는 코로나19 확산으로 대면활동에 제약이 많은 만큼 '언택트 걸음 기부'와 '소아암 환아를 위한 히크만 주머니 만들기' 등 비대면 방식으로 마음을 전하고 있다"며 "앞으로도 이처럼 지속가능하고 진정성 있는 사회공헌 활동을 이어나갈 것"이라고 말했다.

