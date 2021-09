키움증권, 해외선물 마이크로 수수료 무료 이벤트

[아시아경제 박지환 기자] 키움증권 키움증권 039490 | 코스피 증권정보 현재가 116,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 17,581 전일가 116,500 2021.09.27 10:56 장중(20분지연) 관련기사 '고객 목소리' 귀 기울이는 증권가키움증권, 마이데이터 본허가 획득...종합금융플랫폼 도약 시동키움증권, 국내선물옵션 수수료 최대 90% 할인 이벤트 close 은 5주간 해외선물 마이크로 상품 수수료를 무료로 적용해 주는 이벤트를 진행한다고 27일 밝혔다.

이벤트는 해외선물옵션 계좌 보유 고객이라면 누구나 참여가 가능하다. 이벤트 신청 익영업일(해외선물 영업일 기준) 체결 건부터 혜택이 적용된다.

마이크로 수수료 이벤트는 매주 선착순 2만 계약 체결 건에 한해 수수료를 무료로 적용해 주며 5주간 총 10만 계악에 한정해 혜택을 준다. 대상품목은 키움증권에서 거래 가능한 마이크로 총 16개 품목이며 매주 선착순 2만 계약 소진 시 실시간으로 무료 수수료 혜택이 종료된다. 마이크로 상품은 표준상품의 10분의 1만큼의 호가단위, 틱가치, 증거금 규모로 거래가 가능하다. 소액투자에 용이하며 낮은 증거금과 저렴한 수수료로 부담없이 투자할 수 있는 상품이다.

비대면 계좌 보유 고객이라면 해외선물옵션 표준·미니 상품 수수료를 계약당 2.5달러로 적용 받을 수 있어 마이크로 상품 무료 수수료 혜택과 표준·미니 상품 수수료 할인 혜택까지 함께 받아 볼 수 있다.

