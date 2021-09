신한라이프, 한양대와 디지털 금융 협력 손잡아

[아시아경제 오현길 기자] 신한라이프는 한양대와 업무협력을 위한 전략적 제휴협약을 체결했다고 27일 밝혔다.

이들은 디지털 금융 관련 공동 사업 발굴 및 컨설팅, 보험 관련 빅데이터 공동 활용 및 분석, 자산운용 전략 및 데이터 관리 등 다각적인 측면에서 적극 협력하기로 했다.

김우승 한양대 총장은 "보험업계 리딩컴퍼니로 도약하고 있는 신한라이프와 협력관계를 구축하게 돼 기쁘다"며 "지속적인 교류와 협력을 통해 디지털 금융 분야의 우수인재를 양성하겠다"고 말했다.

성대규 신한라이프 사장은 "코로나19 이후 급변한 경영환경 하에서고객 중심의 디지털 전환은 더 이상 선택이 아닌 생존을 위한 필수"라며 "산학협력의 새로운 성공 모델을 제시하고 나아가 보험업계를 이끌어갈 신한라이프만의 일류 디지털 경쟁력을 확보하고자 한다"고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr