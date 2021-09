구글코리아, 국내 스타트업 지원 나선다

[아시아경제 부애리 기자] 구글코리아가 스타트업을 지원하는 '구글 포 스타트업 액셀러레이터'를 국내에선 처음으로 진행한다.

27일 구글코리아에 따르면 '구글 포 스타트업 액셀러레이터'는 국내 스타트업에게 구글의 체계적이고 전문적인 지원을 제공해 스타트업 생태계를 활성화하기 위해 진행되는 프로그램이다.

국내 스타트업에게 구글의 기술과 제품, 글로벌 인재 프로그램 등을 기반으로 맞춤화 교육을 지원한다. 구글의 멘토십, 기술적인 프로젝트 지원을 비롯해 고객 확보, 창업자의 리더십 역량 개발과 관련한 분석, 워크샵 등을 제공한다.

지원 자격은 한국에 본사를 두고 있는 시드·시리즈 A 단계 스타트업이다. 디지털 콘텐츠 분야에서 구글의 제품, 서비스, 운영 시스템 등의 기술을 활용해 디지털 환경 이슈를 해결 중인 스타트업이 대상이다.

참가를 희망하는 스타트업은 이날부터 10월29일까지 한 달 간 신청페이지를 통해 접수가 가능하다.

새미 키질바시 구글 포 스타트업 액셀러레이터 글로벌 헤드는 "높은 잠재력과 성장 가능성을 지닌 한국의 여러 스타트업이 국내 스타트업 생태계 혁신을 주도하고 전 세계 스타트업 커뮤니티와 활발히 교류할 수 있도록 지원하게 되어 기쁘다"며 "구글은 성장에 실질적 도움이 되는 지원과 혜택을 제공할 예정이다"라고 말했다.

