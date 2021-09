SK매직, '수질 분석' 능력 최우수 평가

SK매직 환경분석센터, '먹는물 국제숙련도' 3년 연속 최우수 분석기관 선정

[아시아경제 김철현 기자]SK매직(대표 윤요섭)은 자사 환경분석센터가 미국 환경자원협회(ERA)가 주관하는 먹는 물 분야 국제숙련도 평가에서 3년 연속 최우수 분석기관으로 선정됐다고 27일 밝혔다.

국제숙련도시험은 세계적인 숙련도시험 운영기관인 ERA에서 매년 실시하고 있는 국제 공인 평가 프로그램으로 이번 시험에 전 세계 약 200여 개 분석기관이 참여해 데이터의 신뢰성과 정확성 등을 종합적으로 평가받았다.

SK매직 환경분석센터는 이번 평가에 먹는 물 분야에 참가해 중금속류 5종, 음이온류 4종, 유기화합물 5종, 일반 항목 3종 등 총 17개 평가 항목 모두 최고 등급인 '만족' 판정을 받으며 먹는 물 수질검사에 대한 세계 최고 수준의 측정·분석 능력을 입증했다.

환경전문기술 연구소인 환경분석센터는 환경부 한강유역환경청에서 지정하는 '먹는물 수질검사 공인기관'으로 지난 2019년 경기도 화성에 위치한 공장에 처음 문을 열었다. 먹는물, 먹는샘물, 지하수, 상수원수 등 수질검사에 대한 공인기관으로서의 역할을 수행하는 동시에 수질 분석과 환경 유해물질 분석은 물론 위생 관련 각종 기술·제품 개발에 함께 참여하고 있다.

SK매직 환경분석센터 관계자는 "고객이 믿고 안심하고 마실 수 있도록 깨끗함과 신선함은 기본, 보다 건강하고 맛있는 물을 만들기 위해 지속적으로 연구하고 있다"며 "앞으로도 대한민국을 대표하는 'K-정수기'로서 자부심을 가지고 세계 최고 수준의 제품과 서비스를 선보일 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr