마켓컬리, 택배배송 주문 마감 오후 10시까지 연장

[아시아경제 임춘한 기자] 마켓컬리는 택배배송의 주문 마감시간을 기존 오후 8시에서 10시로 2시간 연장했다고 27일 밝혔다.

마켓컬리의 택배배송은 샛별배송 서비스가 아직 제공되지 않는 지역을 대상으로 한다. 마켓컬리 수도권 물류센터에서 포장이 완료된 상품을 고객에게 배송하는 형태로, 일요일과 공휴일을 제외하고 월요일부터 토요일까지 주6일 배송되며 오후 10시 전까지 주문하면 다음 날 안으로 상품 수령이 가능하다.

현재 마켓컬리는 수도권, 충청권, 대구를 대상으로 주7일 샛별배송을 실시하고 있다. 수도권과 충청권은 밤 11시까지 주문하면 다음 날 아침 7시 전에 고객 집 문 앞에 배송되며, 대구 지역은 밤 8시 전 주문하면 익일 오전 8시 전에 상품을 수령할 수 있다. 지난 5월 시작한 충청권 샛별배송은 주문량이 초기 대비 약 2배로 늘었고, 7월 오픈한 대구 샛별배송도 지속적인 증가세를 보이고 있다.

마켓컬리는 샛별배송 지역과 주문 마감시간을 점차 확대해 나간다. 부산 등 남부권으로 연내 샛별배송 서비스를 확장하고, 대구 지역은 11월 중 운영 및 서비스 고도화를 통해 샛별배송 주문 마감 이후 시간대인 밤 8시부터 10시까지 2시간 동안 택배배송을 이용할 수 있도록 배송 서비스를 개선할 예정이다.

