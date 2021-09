11번가, ‘대한항공 커스텀 굿즈’ 판매…“여행 감성 자극”

[아시아경제 임춘한 기자] 11번가는 대한항공과 협업해 고객이 직접 커스터마이징 할 수 있는 휴대폰 액세서리 굿즈를 판매한다고 27일 밝혔다.

대한항공 커스텀 굿즈는 대한항공이 운항하고 있는 실제 항공기의 도면, 모바일 항공권 등을 기반으로 여행족들의 감성을 자극하는 독특한 스타일로 디자인됐다. 모바일 항공권 디자인 굿즈의 경우 고객명, 항공편명, 도착지, 출국날짜 등 자신이 원하는 여행 정보를 다양하게 새겨 넣을 수 있다.

구매 고객을 위한 사은품도 마련됐다. 스마트폰 케이스를 구매한 고객 선착순 1000명에게 ‘스타벅스 아메리카노 기프티콘’을, 종류에 상관없이 케이스를 2개 이상 구매한 모든 고객에게는 ‘대한항공 캐리어 네임택’을 증정한다.

인기 일러스트 작가 ‘제로퍼제로’와 대한항공이 콜라보한 한정판 굿즈들도 할인가에 선보인다. 기장과 승무원, 항공기 기내 모습 등이 그려진 포스터, 키링, 마그넷, 에코백, 머그컵, 엽서세트 등 톡톡 튀는 디자인 돋보이는 일상 소품들이 다양하게 마련됐다.

11번가 관계자는 “코로나19 이후 여행을 그리워하고 또 희망하는 고객들이 많은 만큼 큰 호응을 이끌어 낼 것으로 기대하고 있는 제품”이라며 “앞으로도 대한항공과 협업해 다양한 이색 굿즈를 선보이고 11번가 고객들에게 더 풍성한 할인혜택을 제공할 것”이라고 말했다.

