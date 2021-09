롯데홈쇼핑, 홈퍼니싱 특화 방송 ‘인기’…주문금액 100억원 돌파

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데홈쇼핑은 홈퍼니싱 전문 프로그램 ‘까사로하’를 선보인지 1년 만에 주문금액 100억 원을 돌파했다고 27일 밝혔다.

까사로하는 국내외 고급 홈퍼니싱 브랜드와 트렌디한 상품을 소개하는 프로그램이다. 유명 아티스트의 예술 작품, 글로벌 명품 브랜드의 조명·의자 등 기존 홈쇼핑에서는 쉽게 접할 수 없는 고가 프리미엄 브랜드의 인테리어 상품을 업계 단독·한정 수량으로만 선보인다. 희소성 있는 상품을 기획해 선보이기 때문에 시간대를 정하지 않고, 상품이 준비되었을 때만 방송을 진행한다. 현재까지 14회 방송 동안 주문건수 1만건 이상, 주문금액 100억원을 기록했으며 30·40대가 전체 주문고객 중 60%에 달했다.

롯데홈쇼핑은 코로나19 장기화로 집 꾸미기에 대한 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됨에 따라 고객 수요와 트렌드를 반영한 차별화 상품을 계속 기획해 선보일 계획이다. 또한 까사로하를 프리미엄 라이프스타일 브랜드로 육성할 예정이며, 그 일환으로 유명 디자이너와 협업한 테이블웨어 등 자체 상품을 다음 달 중 선보인다.

롯데홈쇼핑 관계자는 “코로나19 장기화로 보복 소비가 확산되며 프리미엄, 한정 상품 선호 현상이 인테리어 시장에서도 뚜렷해지고 있다”며 “향후 국내외 명품 브랜드를 비롯해 자체 기획 리빙 상품을 선보이며 까사로하를 프리미엄 라이프스타일 브랜드로 육성할 예정”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr