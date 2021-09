"포스트코로나 겨냥" 신세계免, K-스트리트 패션 브랜드 대거 입점

5252 바이 오아이오아이, 어피스오브케이크, 크럼프, FCMM 등 입점

[아시아경제 김유리 기자] 신세계면세점 명동점은 오는 28일 글로벌 MZ세대(밀레니얼+Z세대)의 취향을 겨냥한 K-스트리트 패션 브랜드를 대거 선보인다고 27일 밝혔다.

신세계면세점은 이번에 입점하는 K-패션 브랜드 중 일부는 국내뿐 아니라 해외에서도 두터운 팬덤을 보유하고 있는 정상급 아이돌 그룹 멤버가 모델로 활동하고 있어 국내외 팬들의 더욱 높은 관심이 예상된다고 말했다.

블랙핑크 멤버 '로제'가 모델인 유니섹스 캐주얼 브랜드 '5252 바이 오아이오아이(5252 BY O!Oi )'를 선보인다. 올해 가을·겨울 브랜드 화보에서 로제가 착용해 화제 된 후드티를 만나 볼 수 있으며 가을·겨울 신상의류 구매 시 로제 굿즈를 증정한다.

화려한 색감과 깔끔한 디자인으로 인기를 얻고 있는 스트리트 브랜드 'FCMM'도 문을 연다. FCMM는 글로벌 팬덤을 쌓고 있는 보이그룹 NCT 드림이 모델로 활동 중이다. FCMM 로고가 새겨진 대표 후리스 제품과 숏패딩, 트랙팬츠 등 다양한 신상품을 만날 수 있다.

곰돌이 캐릭터와 트렌디한 색감이 특징인 '어피스오브케이크(APIECEOFCAKE)'와 위트있는 곰돌이 디자인이 매력적인 '앰블러(Ambler)'도 입점한다. 이외에도 스포티한 느낌의 스트리트 캐주얼 브랜드 '크럼프(Crump)'와 포스트 모더니즘을 바탕으로 한 스트리트 패션 브랜드 'LMC'가 면세 최초 매장을 선보인다.

신세계면세점 명동점은 글로벌 럭셔리 브랜드와 함께 발렌티노 뷰티, 오프화이트, 탬버린즈 등 단독 브랜드를 입점시켰다. 이와 함께 널디(Nerdy), 아크메드라비(Acme De La Vie), 피브레노(Fibreno), 키르시 (Kirsh) 등 인기 K-패션 브랜드들도 선보였다.

신세계면세점 관계자는 "포스트코로나 시대가 다가옴에 따라 신세계면세점도 이에 발맞춰 새로운 MD를 선보이게 됐다"며 "내외국민 고객들이 다시 안전하게 명동에서 만나고, 입점된 K-브랜드들이 글로벌을 무대로 성장할 수 있도록 최선을 다 할 것"이라고 말했다.

