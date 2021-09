곽상도 아들 '50억 퇴직금' 역공 나선 민주당

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당은 26일 화천대유자산관리로부터 곽상도 국민의힘 의원 아들이 퇴직금 명목으로 50억원을 받았다는 보도를 두고 공세를 이어갔다. 특히 이재명 경기도지사 측은 역공에 나서며 국면 전환을 시도했다.

이재명 캠프 선거대책위원장인 우원식 의원은 이날 자신의 페이스북에서 “화천대유 이 대표의 해명대로 퇴직금이 맞다면, 그야말로 ‘신의직장’의 끝판왕”이라며 “이런 ‘신의 직장’에 민정수석 출신 곽 의원의 아들을 채용한 것 그 자체가 특혜다. 그 ‘신’이 누구인지 화천대유 전 임직원과 그 가족들이 누구인지 전수조사가 필요하다”고 주장했다.

캠프 총괄특보단장인 안민석 의원도 페이스북에서 “곽 의원 아들 50억 원은 수년 동안 토건세력을 비호해 준 대가성이거나 화천대유 투자에 대한 배당금일 것”이라며 “이 지사를 향한 터무니없는 공세도 탄력을 잃고 사실상 끝났다. 대장동 비리 의혹의 화살은 국민의힘으로 과녁이 확실히 바뀌었다”고 강조했다.

이재명 캠프 대장동TF 단장 김병욱 의원도 “명백하게 대장동 사업은 ‘국힘 게이트’다. 철저하고 신속하게 수사해야 한다”며 “곽 의원 아들 퇴직금 50억원에 대해서 제3사 뇌물죄가 맞는지 분명하게 수사해야 한다”고 촉구했다.

당 안팎으로도 곽 의원 비판이 이어졌다. 대선주자인 추미애 전 법무부 장관은 “곽상도의 적은 곽상도”라며 “평소 그의 철학과 소신대로 철저하게 제대로 수사해야 한다. 특권과 반칙, 불법을 제대로 수사해야 한다”고 목소리를 높였다.

김용민 최고위원도 페이스북에서 “대장동 개발을 당시 한나라당이 민간으로 하려고 했던 이유가 바로 이런 것이다. 곽 의원 아들 퇴직금은 빙산의 일각”이라며 “직접투자인지 뇌물성인지 밝혀야 한다”고 강조했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr