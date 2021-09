파인디지털, 야간에도 선명한 레이저 골프거리측정기 ‘파인캐디 UPL1000’ 출시

1회 완충 시 8000회까지 측정

[아시아경제 김희윤 기자] 파인디지털은 베스트셀러 레이저 골프거리측정기 ‘파인캐디 UPL300’의 후속 모델 ‘파인캐디 UPL1000’을 출시한다고 26일 밝혔다.

‘파인캐디 UPL1000’은 2가지 색상의 OLED로 야간에도 선명한 표현이 가능하다. 시인성을 향상시키기 위해 4단계 색상 밝기 조절 기능이 추가됐다.

아울러 썬더볼트 디텍팅 기술을 적용해 버튼 클릭 한 번으로 일반 측정은 0.1초, 비주얼 핀 파인더 측정은 0.3초 만에 LCD 화면을 통해 핀까지의 거리를 확인할 수 있다. 동시에 최대 1000m까지 거리 측정이 가능하며 6배율 광시야각 뷰파인더를 적용해 선명하고 넓은 시야를 제공한다.

1회 완충 시에 총 8000회까지 측정이 가능해 평균 50회 이상의 라운드에서 방전 걱정 없이 사용할 수 있다. 또한 일반 거리 측정과 핀 파인더 측정을 진동으로 구분해주는 핀 구분 스마트 진동 알림 기능을 탑재했다. 슬로프 보정 거리와 높낮이 정보를 제공하는 슬로프 모드도 적용했다.

KPGA 공식 시합에도 사용할 수 있는 논슬로프 모드를 보여주는 외부LED 지시등 기능도 지원해 라운드 상황에 맞게 선택할 수 있는 점이 특징이다.

안심플랜보험에 가입돼 골퍼 실수로 제품이 파손될 경우 파손 정도에 따라 무료 수리 또는 교환을 받을 수 있다. 제품 가격은 49만9000원이다.

