코레일 광주전남본부, 화물차량 충돌사고 예방 캠페인

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 한국철도 광주전남본부는 24일 광주광역시 평동산업단지 내 철도교량 하부에서 화물차량 충돌사고 예방을 위해 캠페인을 펼쳤다.

광산구청과 (사)평동산업단지운영협의회가 함께한 이번 캠페인은 화물차량이 윙바디문을 연 채로 운행하다 철도교량 보호틀과 충돌해 차량과 시설물이 파손되는 사고가 발생해 이를 예방하고자 마련됐다.

한국철도 광주전남본부는 ▲화물차 전용 네비게이션 개발·운영사인 ㈜맵퍼스와의 업무협약을 통한 우회경로 안내 앱서비스 제공 ▲도로관리청(광산구청)과 협동으로 지장시설물 이설 등 인프라 개선 ▲(사)평동산업단지운영협의회 등과 민관 협력체 구축 및 합동 캠페인 전개 등을 실시하고 있다.

장영철 본부장은 "앞으로도 유관기관 간 구성된 거버넌스를 적극 활용해 철도안전 확보는 물론 지역 내 사회안전 및 공익증진에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

