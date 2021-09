[아시아경제 김진호 기자] IBK기업은행은 6000억원 규모의 원화 조건부자본증권(후순위채권)을 사회적채권 형태로 발행했다고 24일 밝혔다. 채권만기는 10년이며, 발행금리는 2.47%(국고채 10년물+40bp)다.

기업은행 관계자는 "채권 발행으로 조달된 자금은 코로나19 장기화로 경영상의 어려움을 겪고 있는 중소기업·소상공인 등의 지원에 활용될 예정"이라고 설명했다.

