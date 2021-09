[아시아경제 이지은 기자] 제76차 유엔총회 참석차 뉴욕을 방문 중인 정의용 외교부 장관은 23일(현지시간) 사메 슈크리 이집트 외교장관과 회담을 갖고 양국 관계 및 실질 협력, 한반도 정세 등에 대해 폭 넓은 의견을 교환했다.

양 장관은 코로나19에도 불구하고 양국 고위급 교류와 소통이 이어져오고 있음을 평가했으며, 향후에도 정상급 인사를 포함한 고위급 교류를 지속 확대해 나가기로 했다.

또 자유무역협정(FTA) 체결을 추진해나가야 하는데 공감하고 FTA 협상을 본격 개시하기 위한 전 단계로서 '한-이집트 FTA 타당성 공동연구에 관한 양해각서(MOU)' 조속 체결이 필요하다는 데 의견을 같이 했다.

정 장관은 현지에 진출한 우리 기업에 대한 각별한 관심을 요청하는 한편, 우리 기업이 참여중인 이집트의 교통 등 기반시설 개선 사업이 원활하게 진행될 수 있도록 협조를 당부했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr