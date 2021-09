시몬스 침대, 롯데백화점 전주점 3배 확장 재개장

[아시아경제 김종화 기자] 수면 전문 브랜드 시몬스 침대가 전북 전주시 완산구 롯데백화점 전주점에 '시몬스 롯데 전주점'을 확장 재개장했다.

롯데백화점 전주점은 전북 유일의 백화점으로 전주는 물론 익산과 군산, 부안, 남원, 무주 등 주변 지역 수요를 모두 흡수하고 있다. 최근에는 프리미엄 리빙 수요 증가에 발맞춰 가구, 가전 등 리빙 브랜드의 신규 입점과 기존 매장의 새 단장을 실시하며 보다 적극적인 고객몰이에 나서고 있다.

시몬스 롯데 전주점은 지하 1층 리빙관을 대표하는 프리미엄 브랜드답게 기존 매장을 3배 이상 확장, 백화점 내 침대 브랜드 중 최대 규모로 거듭나며 여유롭고 쾌적한 쇼핑 환경을 구축했다.

시몬스 침대는 시몬스 롯데 전주점 리뉴얼 오픈을 기념해 풍성한 할인 행사를 준비했다. 개점 후 한 달간 10% 가격 할인 혜택을 선사하고, 24~26일까지 3일간 오프시즌 제품을 최대 30% 할인한다. 또 행사 기간 동안 구매 금액대 별로 다양한 사은품도 증정한다. 모든 사은품은 한정 수량으로 선착순 제공되며, 소진 시 조기 종료될 수 있다.

예비 신혼부부 및 신혼부부를 위해 웨딩 프로모션도 진행 중이다. 이 프로모션을 통해 최적의 숙면 환경을 구현하는 프리미엄 매트리스를 최대 20% 이상 할인된 가격에 구매할 수 있다. 또 슈퍼싱글(SS) 사이즈 매트리스 구매 시 5% 할인하는 슈퍼싱글 프로모션도 한창이다.

