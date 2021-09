피자알볼로, 창립 16주년 기념 ‘목동피자’ 할인 이벤트

[아시아경제 문혜원 기자] 피자알볼로는 창립 16주년을 맞아 ‘목동피자’ 할인 이벤트를 진행한다고 24일 밝혔다.

이벤트는 고객에 대한 감사의 의미로 기획됐으며 오는 25일까지 진행된다. 이벤트 기간에 목동피자 L 사이즈를 주문하면 약 30% 할인된 가격인 1만6000원에 만나볼 수 있다.

목동피자는 2018년 ‘기본에 집착하다’라는 슬로건과 함께 선보인 피자로, 화려한 토핑보다는 치즈, 야채, 페페로니 등 기본에 충실한 재료를 푸짐하게 채워 고객들의 호응을 얻고 있는 메뉴다.

피자알볼로는 16년 전 첫 매장을 열었던 ‘목동’이라는 지명을 메뉴명에 담아 당시의 초심을 그대로 보여주는 메뉴라는 점 때문에 이번 할인 메뉴로 목동피자를 선정했다고 밝혔다.

할인 이벤트는 공식 홈페이지, 앱 등 온라인 채널과 전화 주문, 방문 포장 등의 오프라인 채널에서 모두 할인 적용 가능하다. 단, 외부 배달앱 주문은 할인 적용이 불가능하다.

