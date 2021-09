광주시, 국민지원금 92% 지급 완료

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시가 코로나 상생 국민지원금 신청을 시작한 지 17일째인 23일 116만3000여명에게 총 2908억원을 지급했다.

이는 전체 지급대상 125만4000여명의 92.8% 수준이다.

현재 국민지원금은 요일제가 전면 해제돼 출생연도 끝자리에 상관없이 언제든지 신청할 수 있으며 기한은 다음달 29일까지다.

오는 12월 31일까지 사용해야 하며, 기간 내에 미신청하거나 사용하지 못한 국민지원금은 정부와 자치단체로 환수된다.

지급대상자 선정과 건강보험료 조정사유가 있는 경우에는 11월 12일까지 국민신문고 또는 동 행정복지센터를 통해 이의신청 할 수 있다.

시는 국민지원금 신속 지급을 위해 거동이 불편한 고령자·장애인 등이 지원금을 지급받지 못하는 일이 없도록 ‘찾아가는 신청’ 서비스도 적극 운영한다.

‘찾아가는 신청’ 서비스는 지원대상자가 동 행정복지센터에 요청하면 담당직원이 지원 대상 여부 확인 후 해당 가구를 직접 방문해 광주상생카드를 지급하는 방식으로 운영된다.

먼저 관내 요양시설, 장애인시설 등 사회복지시설을 대상으로 ‘찾아가는 신청’ 서비스가 필요한 지원대상자가 있는지 확인해 지원한다.

또 지급률을 높이기 위해 장애인·노인·중증질환자 등 거동불편자의 경우에는 사전에 도움을 요청하지 않더라도 찾아가서 신청을 도와주는 서비스를 추진할 방침이다.

현재는 본인이 동 행정복지센터로 도움을 요청한 경우에만 ‘찾아가는 신청’을 제공했으나 기존에 파악된 독거노인·장애인의 경우 문자·우편 등 사전안내와 가정방문을 통해 신청방법을 적극 안내할 계획이다.

국민지원금은 신청기한 및 사용기한이 제한되어 있는 만큼 광주시는 미지급자에 대해 빠른 시일 내에 지급 할 수 있도록 적극 지원할 방침이다.

류미수 시 사회복지과장은 “고령자·장애인 등 사회적 약자들은 누구보다 국민지원금이 매우 절실한 상황이다”며 “‘찾아가는 신청’ 서비스를 적극 추진해 지원대상자에게 빠짐없이 지급할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

