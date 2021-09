정부, 재생에너지 계통 구축에 12.3조 투자…연내 혁신안 발표

지난달 '제9차 장기 송·변전 설비계획' 확정

[세종=아시아경제 권해영 기자] 정부가 오는 2034년까지 태양광, 풍력 등 재생에너지 전력 시스템 강화(계통 구축)를 위한 신규 송전선로 구축, 변전소 신설 등에 12조3000억원을 투자한다. 신재생에너지 생산 설비 보급이 늘고 있지만, 생산 전력을 소비자에게 보낼 수 있는 계통 연계가 안돼 가동을 못하는 발전설비가 늘고 있기 때문이다. 정부는 탄소중립 실현을 위한 전력계통 혁신 방안도 마련해 발표할 예정이다.

박기영 산업부 에너지차관은 23일 김제 변전소에서 한국전력공사, 한국에너지공단, 재생에너지협회 등과 탄소중립 실현을 위한 전력계통 현장 간담회를 개최하고, '제9차 장기 송·변전 설비계획'이 최근 전기위원회 심의를 거쳐 확정됐다고 밝혔다. 이번 간담회는 올해초부터 운영한 '재생에너지 계통접속 특별점검단'의 성과를 점검하고, 향후 급증할 재생에너지 발전 설비를 계통에 원활히 연계하기 위한 방안을 논의하기 위한 자리다.

박 차관은 "산업부는 한전의 계통 접속용량 확대, 배전선로 신설 및 보강, 변전소 조기 건설 등을 지원하기 위해 제도 개선과 정책적 지원을 아끼지 않고 있다"며 "앞으로도 유관기관, 관련 업계 등과 적극 협력해 향후 대폭 확대되는 재생에너지 설비가 원활하게 전력계통에 연계될 수 있도록 최선의 노력을 다할 것"이라고 강조했다.

간담회에 앞서 박 차관은 김제 변전소 시설을 둘러보며 현재 접속대기중인 재생에너지 설비가 빠른 시일내에 계통에 연결될 수 있도록 선로보강 등 조치를 당부했다. 재생에너지의 높은 변동성에 대응해 계통 유연성을 확보할 수 있도록 에너지저장장치(ESS) 관련 설비 보강도 요청했다. 산업부는 예산당국과 협의해 2023년까지 1.4GW 규모의 ESS 설비를 추가할 계획이다.

정부는 올해말 '탄소중립 실현을 위한 전력계통 혁신 방안'도 발표할 계획이다. 한전, 전력거래소, 에너지공단과 업계, 학계 전문가로 구성된 '전력계통 안정화 태스크포스(TF)'를 이달부터 운영해 지속적으로 의견을 수렴하고 있다. 혁신 방안에는 ▲선제적 설비 구축을 통해 안정적 계통운영 구현 ▲ESS 등 스마트하고 유연한 전력계통 기반 마련 ▲계통운영 혁신을 위한 제도와 거버넌스 구축 등을 목표로 세부 정책과제 등이 담긴다.

