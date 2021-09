檢, '대장동 개발 특혜 의혹' 수사 착수…김기현 고발건 배당

[아시아경제 김형민 기자] 검찰이 이른바 '대장동 개발 특혜' 의혹 관련 고발사건을 배당하면서 본격적인 수사에 착수했다.

서울중앙지검은 23일 여권 대선후보인 이재명 경기지사의 선거캠프가 김기현 국민의힘 원내대표 등을 공직선거법 위반, 정보통신망법상 명예훼손 등 혐의로 고발한 사건을 공공수사2부에 배당했다고 밝혔다.

검찰은 이 사건을 선거 사건의 성격을 띄고 있다고 판단해 이 같이 배당한 것으로 알려졌다.

이에 따라 검찰은 본격적으로 대장동 개발 특혜 의혹을 파헤치기 시작할 것으로 보인다. 우선 의혹 전반에 대한 사실관계 확인에 나설 수 있다.

이재명 캠프의 고발은 허위사실 유포에 초점이 맞춰져 있지만 기본적인 내용 확인을 위해 검찰 수사의 범위는 이보다 더 넓어질 가능성이 크다.

박범계 법무부 장관도 이날 오전 출근길에 "(대장동 개발 의혹은) 법과 원칙에 따라 신속히 규명해야 할 사안"이라고 말했다. 박 장관은 사건 수사내용을 검찰 형사사건공개심의위원회에 부쳐 공개할 지 여부에 대해 "계속 점검하겠다"며 "아직 제도 초기라 구체적인 현안과 관련해 어떻게 작용할지 단정하기 어렵다"고 말했다.

이 의혹은 2014년 화천대유자산관리(화천대유)가 이재명 경기지사가 성남시장으로 재직할 당시 추진한 성남시 분당구 대장동 개발 사업에 참여해 막대한 수익을 벌어들인 것으로 알려지면서 불붙었다. 이 지시가 여권 대선후보 지지율 1위에 오른 가운데 정치권 등에서는 이 의혹 규명에 대한 목소리가 커졌다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr