한국게임학회 "김택진 대표 국감 증인으로 채택해야"

[아시아경제 부애리 기자] 한국게임학회가 김택진 엔씨소프트 대표를 국회 국정감사 증인으로 채택해야 한다고 주장했다.

한국게임학회는 23일 성명서를 내고 "엔씨는 확률형아이템(뽑기)에서 최대의 수혜자이자 논란의 당사자"라며 이같이 밝혔다.

한국게임학회는 "확률형아이템에 대한 게임 이용자의 반발과 피로감이 극에 달하고 있다"며 "이용자의 지탄을 받는 산업은 절대 오래갈 수 없다. 그럼에도 3N(엔씨·넥슨·넷마블) 등 대기업 게임사들의 변화에 대한 노력은 부족하다"고 지적했다.

이어 "단기간 내 막대한 수익을 올릴 수 있는 확률형아이템 과금은 이미 허용 수준을 넘고 있다"고 비판했다.

한국게임학회는 이번 국감에서 엔씨의 태도와 입장 변화, 대안 등을 분명히 밝혀야 한다고 강조했다. 아울러 김 대표의 고액연봉, 상여금, 주식배당금 문제, 가족경영에 대한 입장도 물어야한다고 밝혔다.

한국게임학회는 "이번 국감을 계기로 확률형아이템 문제 해결에 대한 국민적 공감대를 형성하고, 게임법 개정안을 조기 통과시켜야 한다"고 강조했다.

한국게임학회장인 위정현 중앙대 교수는 "게임사 내부의 자정 의지와 노력이 이용자 눈높이에 미치지 못한다면 외부적인 강제를 통해 변화 시킬 수밖에 없을 것"이라면서 "이번 국감은 한국 게임사의 질적인 변화를 일으키는 국감이 돼야 할 것"이라고 말했다.

