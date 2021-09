최재형 "가덕도신공항법은 매표성…재검토 공론화하겠다"

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘 대권주자인 최재형 전 감사원장이 부산 가덕도 신공항 건설 계획에 대해 "국민 공감대나 경제적 타당성은 물론 주변 시민들의 의견조차 제대로 조사되지 않은 상태로 추진됐다"고 지적했다. 대통령이 되면 전면 재검토까지 고려하고 있는 상황이다.

최 전 원장은 23일 서울 여의도 캠프 사무실에서 '다들 공감하면서도 아무도 말하지 않는' 정책 발표 2탄 기자회견을 열고 "국민의 돈을 소중하게 여기는 대통령이 되겠다. 이념에, 또 이해관계에 엮여 국민의 재산을 낭비하지 않는 대통령이 되겠다"고 밝혔다.

최 전 원장은 "기존 김해신공항 예산은 4조~6조원 정도로 추산됐다. 그러나 가덕도신공항은 국토교통부 추정예산이 12조원에서 최대 29조원에 이른다. 논란이 많았던 4대강 사업 예산보다 더 많다"며 "그러나 국민의 혈세를 수십조원이나 더 사용하게 될 가덕도로의 변경은 아무런 절차적 정당성 없이 졸속으로 진행됐다"고 지적했다.

이어 그는 "부산시장 보궐선거를 앞둔 정치권은 가덕도신공항 특별법까지 만들어 버렸다"며 "한 가지 계획안에서 문제점이 발견되었다고 해서 검증조차 받지 않은 다른 안으로 결정해버려서는 안 된다. 보궐선거를 앞두고 표몰이를 위해 급히 추진한 것이라고밖에 해석될 수 없다"고 꼬집었다.

최 전 원장은 또 "그저 선거를 앞두고 이슈를 박원순 서울시장, 오거돈 부산시장의 성추행 문제에서 가덕도 신공항으로 옮기고, 지역 주민들의 환심을 사기 위한 매표성 입법"이라며 "가덕도 신공항으로 직접적 이익을 본 사람은 아마도 오거돈 전 시장 일가뿐일 것"이라고 강조했다.

그러면서 그는 "가덕도신공항 특별법은 그 제안 이유에 '공항시설법 절차를 따를 경우 소요 기간이 길어지므로 신속하게 추진하기 위해 이 법을 만든다'고 명시하고 있다. 이는 절차적 정당성 없이 날치기로 법을 만들어냈다는 사실을 스스로 인정한 것과 마찬가지"라며 "이런 급조된 계획의 피해는 고스란히 국민들께 돌아간다"고 목소리 높였다.

이날 기자회견 후 기자들과 만난 자리에서 '가덕도 신공항을 전면 백지화하겠다는 뜻인가'라는 질문이 나오자 최 전 원장은 "(대통령) 취임 후에 정식으로 공론화하겠다"고 답변했다.

