文대통령, 美 인태사령관 접견…"유해송환 노력 적극 협력"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 22일(현지시간) 오후 하와이 호놀룰루 히캄 공군기지 19번 격납고 회의실에서 존 아퀼리노 미국 인도태평양사령관을 접견하고 유해 송환 노력에 적극 협력하겠다고 밝혔다.

문 대통령은 이날 한미 유해 상호 인수식에 앞서 진행된 접견 자리에서 "전사자들에 대한 유전자 감식을 통해 미국에서 한국으로, 또 한국에서 미국으로 송환한 유해가 늘어나고 있는 것을 기쁘게 생각한다"며 이같이 말했다.

또 "세계 각지에서 전사한 장병들을 끝까지 찾아 발굴하고, 가족의 품으로 돌려보내기 위한 미국 정부의 노력을 높이 평가한다"며 한국 정부 역시 참전용사 유해 발굴과 송환에 최선의 노력을 기울이고 있다고 강조했다.

문 대통령은 "한국 국민들은 한국전쟁에서 한국군과 함께 자유와 평화를 위해 피 흘린 미군들의 고귀한 희생을 잊지 않는다"며 이날 인수식에서 인수되는 유해 중 신원이 확인된 2명의 용사가 한국전쟁에서 가장 치열했던 전투인 장진호 전투에서 전사했음을 언급했다.

그러면서 "장진호 전투는 한국전쟁에서 가장 치열했던 전투로 여기에서의 값진 승리 덕분에 흥남철수 작전이 성공할 수 있었다. 나의 부모님은 그때 미군의 도움으로 남쪽으로 올 수 있었으며, 나도 이 자리에 있을 수 있었다"고 가족에 얽힌 일화를 밝히기도 했다.

연합 방위 능력 강화도 언급했다. 문 대통령은 "한반도의 완전한 비핵화와 영구적 평화를 위해서 필요한 외교와 대화에는 강한 안보가 뒷받침되어야 하는데, 여기서 중요한 역할을 하는 게 인도태평양 사령부"라며 "아퀼리노 사령관과 병사들의 노고에 감사드리며, 앞으로 한미 연합 방위 능력을 더욱 높여 나가기 바란다"고 말했다.

아퀼리노 사령관은 "우리는 장병들의 희생을 잊지 않을 것이며, 모든 전사자들이 송환될 때까지 책임을 다하겠다"며 "한미는 한미는 철통같은 동맹 관계로, 미군은 한국을 위해 언제든지 최선을 다할 것"이라고 답했다. 또 "한국에 있는 미군 장병을 잘 보살펴 주셔서 감사하다"며 "한반도에 주둔하고 있는 게 행운이라고 생각한다"고 말했다.

한편 문 대통령은 한미 상호 유해 인수식의 행사에 도움을 준 데 대해 사의를 표하며 이날 접견을 마쳤다.

