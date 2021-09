文대통령 "종전선언, 평화 염원한 모든 이들의 희망될 것"

하와이 한미유해상호인수식 '한반도 종전선언' 의미 설명…대통령 최초로 해외에서 독립운동 훈장 추서

[아시아경제 류정민 기자, 이지은 기자] 문재인 대통령은 22일(이하 현지시간) 미국 하와이 호놀룰루 히캄 공군기지에서 열린 ‘한미유해상호인수식’에서 "종전선언은 한반도를 넘어 평화를 염원하는 모든 이들에게 새로운 희망과 용기가 될 것"이라고 밝혔다.

문 대통령은 이 자리에서 종전선언의 역사적 의미도 강조했다. 그는 "(한국전쟁 참전용사 등) 영웅들께서 가장 바라는 것은 한반도의 완전한 평화"라면서 "지속가능한 평화는 유엔 창설에 담긴 꿈"이라고 의미를 부여했다.

문 대통령은 21일 미국 유엔총회 기조연설을 통해 남·북·미 3자 또는 남·북·미·중 4자가 종전선언을 하자고 제안한 바 있다. 이와 관련해 박수현 청와대 국민소통수석은 이날 MBC 라디오에 나와 "(문 대통령 종전선언 제안은) 비핵화에 이르는 여러 단계들을 추동해내는 모멘텀이 될 것"이라고 설명했다.

한편 문 대통령은 인수식 참석 후 신원이 확인된 고(故) 김석주 일병과 고 정환조 일병 등 유해 2구를 대통령 전용기로 직접 모시는 등 68구의 국군 전사자 유해를 국내로 이송할 계획이다.

또 22일 하와이대 한국학연구소에서 열린 훈장 추서식에 참석해 최근 독립운동 공적이 발굴된 고 김노디 지사와 고 안정송 지사에게 각각 건국훈장 애국장, 건국훈장 애족장을 추서했다. 대한민국 대통령이 한국전쟁 전사자 유해 인수식을 해외에서 직접 주관한 것과 독립유공자 훈장 추서를 해외에서 직접 거행한 것은 이번이 처음이다.

문 대통령은 "정부는 해외 독립유공자의 공적을 발굴하고, 후손을 한 분이라도 더 찾기 위해 노력할 것"이라고 다짐했다. 문 대통령은 인도태평양사령관 접견, 한미유해상호인수식 등 미국에서의 일정을 마무리한 뒤 한국시간으로 23일 오후 귀국한다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr이지은 기자 leezn@asiae.co.kr