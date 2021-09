내달 전기료 오른다

kWh당 3.0원 ↑…한전 8년만에 인상

4인가구 월평균 350kWh 땐 1050원 ↑

[세종=아시아경제 권해영 기자] 정부와 한국전력공사가 다음달 1일부터 적용되는 4분기 전기요금을 올리기로 했다. 올해 초부터 이어진 연료비 급등 부담을 더 이상 누르기가 힘든 데다 한전의 적자부담이 커지면서 전기료 인상을 전격 결정한 것이다. 정부가 전기요금을 올린 것은 2013년 11월 이후 8년만이다.

한전은 23일 10~12월 최종 연료비 조정단가를 3분기 보다 3.0원 오른 kWh당 0.0원으로 적용하기로 했다고 밝혔다. 정부와 한전은 올해 전기료에 연료비 연동제를 적용하면서 3분기까지 조정단가를 kWh당 -3.0원 수준으로 유지했다. 이번 인상으로 전기료는 지난해와 같은 수준으로 돌아갔다. 이에 따라 4인 가구 기준으로 월평균 350kWh의 전력 사용시 전기요금은 매달 1050원 오르게 된다.

정부는 전력생산원가 상승·하락분을 주기적으로 전기요금에 반영하는 '연료비 연동제'를 올해 도입하면서 1분기 연료비 조정단가를 kWh당 -3.0원으로 책정했다. 이후 원유 등 연료비가 급등했지만 국민 생활안정을 이유로 2, 3분기 전기요금을 모두 동결했다. 4·7 서울·부산시장 보궐선거, 내년 대선 등을 앞두고 민심 이반을 우려해 연료비 연동제를 무력화시킨 것 아니냐는 비판도 받았다.

하지만 액화천연가스(LNG), 유연탄, 유류 등 전기 생산에 들어가는 연료비 가격이 급등하면서 더 이상 전기요금 인상을 미룰 수 없게 됐다.

산업부 관계자는 "연료비가 급등해 전기요금 인상 요인이 많이 누적돼 있다"며 "인상분을 전기요금에 제때 반영하지 않으면 전력소비구조에 왜곡을 불러일으킬 수 있어 불가피하게 조정을 단행했다"고 설명했다.

